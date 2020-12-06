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Конте: Лукаку может стать одним из лучших нападающих в мире

Конте: Лукаку может стать одним из лучших нападающих в мире
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о нападающем миланской команды Ромелу Лукаку.

«Считаю, Лукаку может стать сильнее. Когда Ромелу пришёл в команду, я называл его неогранённым алмазом и чувствовал, что работа поможет ему стать одним из лучших нападающих в мире. Ромелу на правильном пути. У него есть всё: физическая сила центрфорварда, скорость и мощь квотербека. У Ромелу всё складывается хорошо, он понимает, что нужно делать. Он скромен и работает на команду. Я очень доволен Лукаку», — приводит слова Конте Goal.com со ссылкой на DAZN.

Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 9 матчах чемпионата Италии, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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