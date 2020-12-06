Кристиан Нобоа: «Ахмат» — самая тяжёлая команда. Очень сложный соперник

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о самом сильном сопернике в Российской Премьер-Лиге.



«Футбол сейчас ещё быстрее, чем раньше. Больше желания сейчас. „Ахмат“ – самая тяжелая команда. Они очень много бегают, сильно прессингуют. Очень сложный соперник», — приводит слова Нобоа пресс-служба «Сочи» на своей странице в «Твиттере».



Нобоа перешёл из «Зенита» в «Сочи» в 2019 году. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.



«Сочи» набрал в 16 встречах 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является набравший в 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит».

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