Симонян: Понедельник заменил меня и Стрельцова

Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян откликнулся на известие о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.
«Можно сказать, что Виктор Понедельник заменил меня и Эдуарда Стрельцова. Он же забил мяч в финале с Югославией, который принёс нам победу. Можно сказать, что это был золотой гол. Память о нём останется в сердцах тех, кто знал его, а у меня тем более. Светлая ему память. Благодарю за всё, сделанное им во имя отечественного футбола. Он навсегда останется в памяти тех, кто видел его и знал», — приводит слова Симоняна сайт телеканала Матч ТВ.
Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.
В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме «Ростсельмаша», значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.
- 6 декабря 2020
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:16
-
13:16
-
13:01
-
12:50
-
12:49
-
12:43
-
12:31
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
11:31
-
11:25