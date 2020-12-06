Симонян: Понедельник заменил меня и Стрельцова

Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян откликнулся на известие о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.



«Можно сказать, что Виктор Понедельник заменил меня и Эдуарда Стрельцова. Он же забил мяч в финале с Югославией, который принёс нам победу. Можно сказать, что это был золотой гол. Память о нём останется в сердцах тех, кто знал его, а у меня тем более. Светлая ему память. Благодарю за всё, сделанное им во имя отечественного футбола. Он навсегда останется в памяти тех, кто видел его и знал», — приводит слова Симоняна сайт телеканала Матч ТВ.

Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.



В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме «Ростсельмаша», значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.