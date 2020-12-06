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Ходжсон: все нападающие «Кристал Пэлас» способны играть в АПЛ на высоком уровне

Ходжсон: все нападающие «Кристал Пэлас» способны играть в АПЛ на высоком уровне
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал разгромную победу лондонских «орлов» в матче 11-го тура АПЛ с «Вест Брович Альбион» (5:1).

«Мы выглядели опасными на протяжении всей игры — и я очень доволен увиденным. На тренировках мы много работаем над комбинациями в атаке. Мы знали, что после перерыва будем больше владеть мячом. Так и случилось — мы подолгу разыгрывали мяч около чужой штрафной.

Уилфрид Заха и Кристиан Бентеке показали, что они умеют забивать голы. Уилфрид отсутствовал два матча из-за карантина. В этих встречах нам его не хватало. Каждая команда скучает по своему лидеру в его отсутствие.

Все наши нападающие обладают огромным таланто и качествами, позволяющими выступать в английской Премьер-лиге», — цитирует английского специалиста BBC.

Подопечные Роя Ходжсона набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.

«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Вест Бромвич», благодаря дублям Заха и Бентеке
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