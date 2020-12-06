Кейн: для меня нет никакой проблемы в том, чтобы помогать команде в обороне

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0).
«Фантастика. Сегодняшний результат — именно то, к чему мы стремились. Второй тайм был немного напряженным, но „Арсенал“ не создал слишком много опасных моментов у наших ворот.
С Сон Хын Мином мы хорошо контактируем на поле, идеально понимая друг друга. Может быть, мы играем в лучший футбол в нашей карьере. Все мои партнёры в восторге от результата и от того, что снова удалось не пропустить.
В этом сезоне в плане защиты мы движемся в правильном направлении. Вся команда защищается и борется до конца. Для меня нет никакой проблемы в том, чтобы помогать команде в обороне. Это помогает выигрывать матчи — а это самое главное», — цитирует Кейна BBC.
Видео гола Кейна в сегодняшнем матче
Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.
- 6 декабря 2020
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