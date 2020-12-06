Форвард «Штутгарта» получил жёлтую карточку за издевательский гол. Видео
Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука оформил дубль в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (2:1). Второй гол конголезец забил в добавленное время встречи.
Вамангитука после неудачного паса защитника «Вердера» перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, подошёл к линии вратарской и вогнал мяч в сетку почти с линии ворот, подождав, когда к нему подойдёт голкипер. Один из полевых игроков «Вердера» предъявил претензии Вамангитуке, а судья показал ему жёлтую карточку.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Вамангитука провёл 11 матчей за «Штутгарт», забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
23:25
-
23:15
-
22:59
-
22:45
-
22:25
-
22:23
-
22:18
-
22:06
-
22:02
-
22:02
-
21:50
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:37
-
20:31
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:13
-
20:05
-
20:01
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам