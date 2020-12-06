Форвард «Штутгарта» получил жёлтую карточку за издевательский гол. Видео

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука оформил дубль в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (2:1). Второй гол конголезец забил в добавленное время встречи.

Вамангитука после неудачного паса защитника «Вердера» перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, подошёл к линии вратарской и вогнал мяч в сетку почти с линии ворот, подождав, когда к нему подойдёт голкипер. Один из полевых игроков «Вердера» предъявил претензии Вамангитуке, а судья показал ему жёлтую карточку.

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В нынешнем сезоне Вамангитука провёл 11 матчей за «Штутгарт», забил шесть голов и отдал две результативные передачи.