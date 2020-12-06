Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Штутгарта» получил жёлтую карточку за издевательский гол. Видео

Форвард «Штутгарта» получил жёлтую карточку за издевательский гол. Видео
Футбол / Германия 0

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука оформил дубль в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (2:1). Второй гол конголезец забил в добавленное время встречи.

Вамангитука после неудачного паса защитника «Вердера» перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, подошёл к линии вратарской и вогнал мяч в сетку почти с линии ворот, подождав, когда к нему подойдёт голкипер. Один из полевых игроков «Вердера» предъявил претензии Вамангитуке, а судья показал ему жёлтую карточку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Вамангитука провёл 11 матчей за «Штутгарт», забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020