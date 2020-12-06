«С голом, братик!» Джикия показал забавный танец Мирзова

Капитан «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в своём «инстаграме» небольшой видеоролик. На видео полузащитник команды Резиуан Мирзов, находящийся в аренде в «Химках», исполняет забавный танец под музыку.
«Извини. С голом, братик, иииууу!» — написал Джикия.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Мирзов стал автором одного из голов в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2. Празднуя гол, полузащитник «Химок» руками сложил ромбик.
В 17 матчах ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35).
Ранее в «Химках» уже заявили, что хотят выкупить Мирзова у «Спартака».
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