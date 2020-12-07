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«Милан» обыграл «Сампдорию» и продлил серию без поражений в Серии А до 22 матчей

«Милан» обыграл «Сампдорию» и продлил серию без поражений в Серии А до 22 матчей
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, который реализовал пенальти. Второй гол миланской команды во втором тайме забил Самуэль Кастильехо, откликнувшись на передачу Анте Ребича. Один мяч отыграл хавбек «Сампдории» Олбин Экдаль, ему ассистировал Антонио Кандрева.

«Милан» продлил свою серию без поражений в Серии А до 22 матчей. Последний раз миланцы проигрывали в чемпионате «Дженоа» (1:2) 8 марта.

«Милан» в 10 матчах набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сампдория» (11) располагается на 12-м месте.

Италия - Серия А. 10-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Кессье – 45' (пен)   0:2 Кастильехо – 77'   1:2 Экдаль – 82'
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