Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Первое «You'll Never Walk Alone» после возвращения фанатов на трибуны. Видео

Первое «You'll Never Walk Alone» после возвращения фанатов на трибуны. Видео
Футбол / Англия 0

6 декабря «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Это первый домашний матч «Ливерпуля» после весеннего локдауна, на котором присутствовали болельщики — британское правительство допустило на игры АПЛ ограниченное число зрителей. Матч в «Вулверхэмптоном» посетили 2 тысячи человек, которые слаженно исполнили гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone».

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте. «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона обыграл «Арсенал» со счётом 2:0.

«Ливерпуль» дома разгромил «Вулверхэмптон» и по очкам догнал «Тоттенхэм»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020