Первое «You'll Never Walk Alone» после возвращения фанатов на трибуны. Видео

6 декабря «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Это первый домашний матч «Ливерпуля» после весеннего локдауна, на котором присутствовали болельщики — британское правительство допустило на игры АПЛ ограниченное число зрителей. Матч в «Вулверхэмптоном» посетили 2 тысячи человек, которые слаженно исполнили гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone».

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте. «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона обыграл «Арсенал» со счётом 2:0.