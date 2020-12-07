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Защитник «Айнтрахта» признался, что в 9-летнем возрасте занимался контрабандой наркотиков

Защитник «Айнтрахта» признался, что в 9-летнем возрасте занимался контрабандой наркотиков
Футбол / Германия 0

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Йетро Виллемс рассказал, как в девятилетнем возрасте занимался контрабандой наркотиков в Нидерланды.

«В какой-то момент у нас закончились деньги. Родители устраивались на работу, но денег не хватало. Потом они решили ввозить наркотики в Нидерланды, но потерпели неудачу. Тогда я вызвался им помочь. Я сказал, что готов это сделать, потому что был в некотором роде сумасшедшим. Если мне нужно сделать что-то подобное для своей семьи, я сделаю это.

Наркотики прикрепляли к моим ногам. Я странно себя вёл, но никто особо не обращает внимания на детей. Это дало нам дорогу в жизнь. Всё пошло хорошо, у родителей появилась работа. Всё, чего я хотел, — это никогда больше не попадать в такую ситуацию. Я сказал родителям, чтобы отныне всё, что они планировали дать мне, они отдали моей сестре. Я хотел лишь играть в футбол. В итоге именно футбол спас мне жизнь», — приводит слова Виллемса Sport Bible.

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