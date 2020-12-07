Орлов: мы играем в болотном чемпионате России, даже Влашич сдаёт

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об общем уровне чемпионата России. По словам Орлова, клубы в России деградируют.

«Мы играем в болотном чемпионате России. Он уже получил такое название, и никуда от этого не деться. Сейчас даже Влашич сдаёт. Помню, из ЦСКА в сборную Бразилии вызывали Вагнера, приглашали Жо, Карвальо. Халка брали в сборную из «Зенита». А вот, например, аргентинцы до прихода в «Зенит» играли лучше, и это вопрос, который мы должны решать. Это говорит об уровне игры и прочем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне российские клубы неудачно выступили в еврокубках. «Зенит» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. ЦСКА досрочно лишился шансов на продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы. В итоге пока лишь «Краснодар» гарантировал себе выход в следующую стадию еврокубков.