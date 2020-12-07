Бывший форвард «Атлетико» Джексон Мартинес объявил о завершении карьеры

Бывший форвард «Атлетико» и сборной Колумбии Джексон Мартинес объявил о завершении карьеры. 35-летний нападающий сообщил, что так и не смог оправиться от последствий очередной травмы.
Мартинес провёл в «Атлетико» полгода, перебравшись в мадридский клуб из «Порту». Он так и не смог закрепиться в команде, после чего перешёл в «Гуанчжоу Эвергранд», выступающий в китайской Суперлиге.
Вскоре после перехода в «Гуанчжоу» он получил серьёзную травму лодыжки. В итоге колумбиец восстанавливался почти два года. Далее китайский клуб отдал его в аренду в португальский «Портимоненсе». Именно этот клуб стал последним в карьере Мартинеса.
«Я отдал все силы, чтобы справиться с последствиями травмы лодыжки. Мне удалось вернуться на поле, но было сложно играть в свой футбол», — сказал Мартинес в обращении, которое он разместил в социальных сетях.
Мартинес провёл за сборную Колумбии 40 матчей и забил восемь мячей. Он принимал участие в чемпионате мира 2014 года.
- 7 декабря 2020
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