Бывший форвард «Атлетико» Джексон Мартинес объявил о завершении карьеры

Бывший форвард «Атлетико» и сборной Колумбии Джексон Мартинес объявил о завершении карьеры. 35-летний нападающий сообщил, что так и не смог оправиться от последствий очередной травмы.

Мартинес провёл в «Атлетико» полгода, перебравшись в мадридский клуб из «Порту». Он так и не смог закрепиться в команде, после чего перешёл в «Гуанчжоу Эвергранд», выступающий в китайской Суперлиге.

Вскоре после перехода в «Гуанчжоу» он получил серьёзную травму лодыжки. В итоге колумбиец восстанавливался почти два года. Далее китайский клуб отдал его в аренду в португальский «Портимоненсе». Именно этот клуб стал последним в карьере Мартинеса.

«Я отдал все силы, чтобы справиться с последствиями травмы лодыжки. Мне удалось вернуться на поле, но было сложно играть в свой футбол», — сказал Мартинес в обращении, которое он разместил в социальных сетях.

Мартинес провёл за сборную Колумбии 40 матчей и забил восемь мячей. Он принимал участие в чемпионате мира 2014 года.