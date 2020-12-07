Полузащитник «Брайтона» с пенальти наказал капитана «Саутгемптона» за «волейбол»

В заключительном матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптон». Матч проходит в Брайтоне на стадионе «Зе Амекс». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Капитан гостей Джеймс Уорд-Праус в своей штрафной в относительно безобидной ситуации явно сыграл рукой. К точке подошёл немецкий полузащитник «чаек» Паскаль Гросс и мощным ударом вколотил мяч под правую штангу на средней высоте. Вратарь «Саутгемптона» Алекс Маккарти не угадал направление удара, прыгнув в другую сторону.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Гросса

Подопечные Грэма Поттера набрали 10 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» (17) — на восьмом месте.