Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» прибыл в Мюнхен на матч с «Баварией»

«Локомотив» прибыл в Мюнхен на матч с «Баварией»
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о прилёте команды в Мюнхен (Германия) на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Мюнхен», — гласит немногословный пост «Локомотива» в «Твиттере».

«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Бавария» (13) — первое. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» уступил «Ред Булл Зальцбург» (1:3), «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).

Напомним, что во встрече 2-го тура, состоявшейся 27 октября в Москве на стадионе «РЖД-Арена», московский «Локомотив» уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт послезавтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.

Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» обслужит швейцарская бригада арбитров
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020