«Локомотив» прибыл в Мюнхен на матч с «Баварией»

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о прилёте команды в Мюнхен (Германия) на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Мюнхен», — гласит немногословный пост «Локомотива» в «Твиттере».

«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Бавария» (13) — первое. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» уступил «Ред Булл Зальцбург» (1:3), «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).



Напомним, что во встрече 2-го тура, состоявшейся 27 октября в Москве на стадионе «РЖД-Арена», московский «Локомотив» уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт послезавтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.