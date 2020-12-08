«Локомотив» прибыл в Мюнхен на матч с «Баварией»

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о прилёте команды в Мюнхен (Германия) на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».
«Мюнхен», — гласит немногословный пост «Локомотива» в «Твиттере».
«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Бавария» (13) — первое. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» уступил «Ред Булл Зальцбург» (1:3), «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).
Напомним, что во встрече 2-го тура, состоявшейся 27 октября в Москве на стадионе «РЖД-Арена», московский «Локомотив» уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт послезавтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.
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