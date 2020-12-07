Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» обслужит швейцарская бригада арбитров

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив», сообщается на сайте УЕФА.
Встречу обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистировать ему будут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери — Ален Бьери. На VAR будут работать Массимилиано Иррати и Паоло Валери (оба — Италия).
«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Бавария» (13) — первое. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» уступил «Ред Булл Зальцбург» (1:3), «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).
Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт послезавтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.
- 7 декабря 2020
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