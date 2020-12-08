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Сердар Азмун — лучший игрок 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Сердар Азмун — лучший игрок 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим игроком тура стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, получивший оценку 10,0 за хет-трик в ворота «Урала». В состав также вошли трое представителей «Краснодара», по двое футболистов от «Спартака», «Динамо» и «Сочи» и ещё один игрок «Зенита».

Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») – 8,7, Алексей Сутормин («Зенит») – 8,2, Самуэль Жиго («Спартак») – 8,0, Александр Мартынович («Краснодар») – 7,6, Гильермо Варела («Динамо») – 7,7, Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 9,5, Артур Юсупов («Сочи») – 8,6, Даниил Фомин («Динамо») – 8,3, Ибрагим Цаллагов («Сочи») – 7,4, Сердар Азмун («Зенит») – 10,0, Джордан Ларссон («Спартак») – 9,6.

Фото: WhoScored

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