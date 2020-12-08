РФС признал ошибку арбитра в матче «Ахмат» — «Локомотив». Москвичам она стоила гола

Арбитр матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив» (0:0) Кирилл Левников допустил ошибку, слишком быстро дав свисток в одном из эпизодов встречи, сообщает пресс-служба РФС.

На 62-й минуте матча защитник «Локомотива» Станислав Магкеев отправил мяч в ворота «Ахмата», однако гол не был засчитан из-за свистка судьи, указавшего на фол на одном из игроков грозненской команды.

«Судье следовало применить принцип „отложенного свистка“ до тех пор, пока не станет ясно, что возможность для взятия ворот исчерпана и что атакующая фаза завершена.



Судья совершил ошибку, слишком быстро дав свисток. Так как свисток судьи прозвучал до момента взятия ворот, вне зависимости от того, совершил судья „явную и очевидную ошибку“ или нет, VAR в любом случае не мог вмешаться», — говорится в сообщении.