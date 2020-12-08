Карасёв и Мешков назначены на заключительные матчи группового этапа Лиги Европы

Российские арбитры Сергей Карасёв и Виталий Мешков назначены на заключительные матчи группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.

Бригада во главе с Виталием Мешковым обслужит матч «Лудогорец» – ЛАСК. Ассистировать арбитру будут Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Резервный рефери – Владимир Москалёв. Встреча пройдёт 10 декабря, начало — в 23:00 мск.

Сергей Карасёв будет работать на матче «Риека» – «АЗ Алкмар». Его ассистентами станут Игорь Демешко и Дмитрий Мосякин. Резервный арбитр – Кирилл Левников. Матч состоится 10 декабря, начало — в 20:55 мск.

В конце ноября Сергей Карасёв работал на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Мидтьюлланном».