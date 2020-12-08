Излечившийся от коронавируса Лука Йович получил травму и выбыл на 2-3 недели

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович вновь выбыл из строя, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».
22-летний футболист прошёл медосмотр, который выявил у него травму приводящей мышцы. Сроки восстановления не уточняются, однако, по информации AS, они составят примерно две-три недели.
Меньше недели назад Йович вернулся в состав «Реала», излечившись от коронавируса, которым заразился после матча заключительного, 6-го тура Лиги наций. В той встрече сборная Сербии с ним составе разгромила Россию со счётом 5:0. Сам форвард в этом матче оформил дубль. При этом столько же Лука забил за 32 матча в «Реале».
Завтра, 9 декабря, «Реалу» предстоит сыграть с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.
- 8 декабря 2020
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