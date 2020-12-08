Матч ЛЕ «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса
Матч 6-го тура Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах», запланированный на 10 декабря, не состоится, сообщает пресс-служба испанского клуба. Встреча была перенесена на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе.
Пока неизвестно, когда теперь состоится этот матч. Возможно, азербайджанскому клубу просто засчитают техническое поражение.
Встреча не имеет турнирного значения. «Вильярреал» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы I. В свою очередь «Карабах» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко. Вне зависимости от результата матча «Карабах» останется на последнем месте.
Первая встреча команд, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.
Отменённый из-за коронавируса матч УПЛ пройдёт весной 2021 года
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