Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч ЛЕ «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса

Матч ЛЕ «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса
Футбол / Лига Европы 0

Матч 6-го тура Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах», запланированный на 10 декабря, не состоится, сообщает пресс-служба испанского клуба. Встреча была перенесена на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе.

Пока неизвестно, когда теперь состоится этот матч. Возможно, азербайджанскому клубу просто засчитают техническое поражение.

Встреча не имеет турнирного значения. «Вильярреал» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы I. В свою очередь «Карабах» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко. Вне зависимости от результата матча «Карабах» останется на последнем месте.

Первая встреча команд, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.

Отменённый из-за коронавируса матч УПЛ пройдёт весной 2021 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020