На 67-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Аргентины Сабелья

Известный аргентинский специалист Алехандро Сабелья ушёл из жизни на 67-м году, сообщает TNT Sports. Бывший наставник сборной Аргентины умер из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне заражения коронавирусом.
Под руководством Сабельи сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2014 года. Там аргентинцы уступили сборной Германии.
Сборной Аргентины специалист руководил с 2011 по 2014 год. После чемпионата мира 2014 года у тренера диагностировали рак гортани. С ноября Сабелья находился в больнице, его состояние ухудшалось.
До этого тренер возглавлял аргентинский клуб «Эстудиантес». Под руководством Сабельи команда выиграла Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины. Кроме того, «студентов» Сабелья выводил в финал клубного чемпионата мира.
- 8 декабря 2020
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