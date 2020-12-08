На 67-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Аргентины Сабелья

Известный аргентинский специалист Алехандро Сабелья ушёл из жизни на 67-м году, сообщает TNT Sports. Бывший наставник сборной Аргентины умер из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне заражения коронавирусом.

Под руководством Сабельи сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2014 года. Там аргентинцы уступили сборной Германии.

Сборной Аргентины специалист руководил с 2011 по 2014 год. После чемпионата мира 2014 года у тренера диагностировали рак гортани. С ноября Сабелья находился в больнице, его состояние ухудшалось.

До этого тренер возглавлял аргентинский клуб «Эстудиантес». Под руководством Сабельи команда выиграла Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины. Кроме того, «студентов» Сабелья выводил в финал клубного чемпионата мира.