Сутормин: матч с дортмундской «Боруссией» показал, что «Зенит» может играть со всеми

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2).
«Чувствуем опустошение, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление — при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но встреча показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми — даже в Лиге чемпионов.
Любой спортсмен, вне зависимости от того, решает матч что-то или нет, хочет выигрывать. А это Лига чемпионов, и обыграть «Боруссию» сегодня хотел каждый, что и показала игра. Мы спокойно готовились и понимали, что нет никаких отмазок, чтобы расхлябанно сыграть. Повторюсь: игра показала, что мы неплохо действовали, но, к сожалению, результат не получился», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».
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