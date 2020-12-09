Губерниев: жду момента, когда футбол наш наберётся сил и начнёт наших недругов трепать

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д (1:2).
«Побед от поражений ты не должен отличать, как писал Пастернак. Об этом говорит выступление «Зенита». Я посмотрел рейтинги футбола, и даже с нынешними результатам наши биатлонисты обыгрывают футбол. Страна переключилась на биатлон, а футбол нужен всем, но немножко с оглядкой. Футбол с такими результатами не может объединить страну, а биатлон может. Жду момента, когда футбол наш наберётся сил и начнёт наших недругов трепать. Надеюсь, сборная в марте это покажет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дортмундская «Боруссия» набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.
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