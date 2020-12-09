«Слово сдержали». «Ювентус» вспомнил об обещании «Барселоне» после троллинга от каталонцев

Пресс-служба «Ювентуса» пошутила над «Барселоной» после разгромной победы в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Дубль в этой встрече оформил Криштиану Роналду.

«Слово своё сдержали: привезли!», — написали в «твиттере» «Ювентуса», добавив смайлик козла.

После матча первого круга сине-гранатовые опубликовали в «Твиттере» фотографию нападающего Лионеля Месси и обратились к туринцам, пошутив над форвардом «бьянконери» Криштиану Роналду: «Рады, что вы смогли посмотреть на козла (каталонцы использовали эмодзи этого животного, которое на английском называется Goat. Это отсылка к аббревиатуре GOAT (Greatest Of All Time – величайший во все времена). – Прим. «Чемпионата») на своём поле».

Ответ «старой синьоры» не заставил долго ждать: «Вы, наверное, искали его не в том словаре. Мы привезём вам настоящего на «Камп Ноу».

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.