Роналду ответил на вопрос о соперничестве с Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после разгромной победы в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов ответил на вопрос о соперничестве с форвардом Лионелем Месси. Встреча шестого тура прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Португалец в этой встрече отличился дублем.
«Мы участвуем в церемониях награждения уже 12–13 лет, и я никогда не видел в нём соперника, это все разжигается в СМИ. Мы всегда прекрасно ладили, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Movistar.
Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.
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