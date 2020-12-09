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Сульшер прокомментировал слова Райолы о возможном уходе Погба из «Манчестер Юнайтед»

Сульшер прокомментировал слова Райолы о возможном уходе Погба из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на слова Мино Райолы, который является агентом 27-летнего полузащитника манкунианцев Поля Погба, о том что французский игрок покинет «красных дьяволов» по окончании контракта.

«Чем быстрее агент Погба поймёт, что футбол — это командный вид спорта, тем лучше будет для всех. Наша команда в порядке, мы все держимся вместе. Это, возможно, последнее, что я скажу об этой ситуации, я не хочу тратить на это силы.

Вы должны спросить Погба, счастлив он или нет, я не буду говорить за него. Я вижу, что он сосредоточен на том, чтобы делать всё возможное для команды. Поль много работает на тренировках, и ему просто нужно сосредоточиться на своих выступлениях. Сейчас не время обсуждать трансферные ходы клуба», — цитирует Сульшера Goal.

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