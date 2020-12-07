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Агент: Погба не продлит контракт с «МЮ» — ему нужен глоток свежего воздуха

Агент: Погба не продлит контракт с «МЮ» — ему нужен глоток свежего воздуха
Футбол / Англия 0

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем футболиста.

«Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» всё кончено.

Поль недоволен ситуацией в клубе, так как он больше не может проявлять себя в полной мере и показывать ту игру, которую от него ждут. Погба нужна новая команда. Она будет сродни глотку свежего воздуха. Его контракт действует ещё 18 месяцев — соглашение истекает летом 2022 года.

Однако я думаю, что лучшим решением и для нас, и для «Манчестер Юнайтед» будет совершение трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт. Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол. В любом случае пусть они винят меня, если Поль уйдёт», — цитирует Райолу в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Завтра на сайте Tuttosport выйдет интервью Райолы. В сегодняшнем анонсе видно, что при упоминании «Манчестер Юнайтед» агент говорит: «Всё кончено».

Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Райола — о Погба в «Манчестер Юнайтед»: всё кончено
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