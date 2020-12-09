Мостовой: почему бы «Локомотиву» не ударить в девятку и не встать всей командой в оборону?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив».

«Математические шансы на выход у «Локомотива» есть. Их немного, но нужно выигрывать у немцев. Пока есть шансы — сюрпризы были, есть и будут. Почему бы не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону?



«Локомотив» хорошо держался всю Лигу чемпионов, но перечеркнул всё матчем с «Ред Булл Зальцбург». На «Локомотив» было меньше всего надежд из наших команд, там «Бавария» и «Атлетико». Что удивительно, до сих пор имеют шансы на выход. А эти австрийцы сегодня могут преподнести сюрприз против испанцев, крепкая команда. Все будут сегодня ещё смотреть и вторую игру параллельно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 9 декабря, в Мюнхене (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.