Моуринью: матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» станет культовым. С расизмом нельзя мириться

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Напомним, матч был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.



«Это печальная ситуация. Необходимо бороться со всеми формами расизма. С ним никогда нельзя мириться. Я опечален, потому что не хочу видеть это в футболе. Я лично знаю главного арбитра той встречи Овидиу Хацегана, но незнаком с резервным рефери. Хацеган — хороший парень и отличный судья.



Этот матч станет культовым. Думаю, только резервный рефери в состоянии объяснить своё поведение. Конечно, он совершил недопустимую ошибку. Только он может открыть своё сердце и извиниться. У всех в футболе есть свои обязанности, и если мы допускаем ошибки, то несём за них ответственность. Эта встреча будет культовой, но надеюсь, такого больше не повторится», — приводит слова Моуринью Goal.com.

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