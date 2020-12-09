Красная карточка тренера «Истанбула» Вебо в скандальном матче с «ПСЖ» отменена

Красная карточка тренера «Истанбула» Пьера Вебо в скандальной встрече с «ПСЖ» отменена, сообщает пресс-служба турецкого клуба в своём «твиттере». Специалист был удалён в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир», который был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.
Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.
«ПСЖ», набрав 9 очков, занимает второе место в группе H и гарантированно сыграет в плей-офф. «Истанбул Башакшехир» (3) замыкает квартет.
- 9 декабря 2020
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