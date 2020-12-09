Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Красная карточка тренера «Истанбула» Вебо в скандальном матче с «ПСЖ» отменена

Красная карточка тренера «Истанбула» Вебо в скандальном матче с «ПСЖ» отменена
Футбол / Лига чемпионов 0

Красная карточка тренера «Истанбула» Пьера Вебо в скандальной встрече с «ПСЖ» отменена, сообщает пресс-служба турецкого клуба в своём «твиттере». Специалист был удалён в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир», который был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.

Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.

«ПСЖ», набрав 9 очков, занимает второе место в группе H и гарантированно сыграет в плей-офф. «Истанбул Башакшехир» (3) замыкает квартет.

Румынские судьи утверждают, что темнокожий тренер «Истанбула» называл их цыганами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020