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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» стал фаворитом Лиги Европы

Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» стал фаворитом Лиги Европы
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед», который не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, стал фаворитом Лиги Европы.

«Теперь „Манчестер Юнайтед“ стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые выбывают из Лиги чемпионов, сильны и обычно играют выше уровня Лиги Европы. „Манчестер Юнайтед“ — одна из лучших команд. У них была сложная группа с „ПСЖ“ и „РБ Лейпциг“. Мы знали, что всем будет непросто», — приводит слова Моуринью Goal.com.

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «РБ Лейпциг» со счётом 2:3. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера теперь сыграют в Лиге Европы. Из группы H в следующую стадию Лиги чемпионов вышли «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».

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