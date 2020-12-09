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Бактиёр Зайнутдинов: ЦСКА хочет завершить выступление в Лиге Европы на хорошей ноте

Бактиёр Зайнутдинов: ЦСКА хочет завершить выступление в Лиге Европы на хорошей ноте
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо», а также высказался о соперниках сборной Казахстана по квалификации чемпионата мира 2022 года. Казахстанская команда сыграет в группе D со сборными Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

«Мотивация для игры у нас есть — мы хотим обрадовать болельщиков. На хорошей ноте завершить выступление в Лиге Европы. Чего нам не хватает для побед? Всё просто: голов.

Что касается группы, которая попалась Казахстану в отборе чемпионата мира, то фаворит в ней Франция. Нам достались тяжёлые соперники, но мы будем выходить на поле и биться за честь страны», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч «Динамо» З — ЦСКА состоится завтра, 10 декабря, в Загребе (Хорватия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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