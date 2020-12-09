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«Реал» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
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«Реал» — «Боруссия» М: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

«Реал» — «Боруссия» М: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Реала» и мёнхенгладбахской «Боруссии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус, Бензема, Родриго.

Запасные: Лунин, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Начо, Асенсио, Марсело, Одриосола, Иско, Аррибас.

«Боруссия» М: Соммер, Крамер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Тюрам, Штиндль, Плеа, Эмболо.

Запасные: Зиппель. Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Лазаро, Бенеш, Поульсен.

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