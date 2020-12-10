«Реал» обыграл «Боруссию» М и занял первое место в группе, «Интер» вылетел из еврокубков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

На 9-й минуте счёт открыл форвард «Реала» Карим Бензема. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Бензема в угол ворот. На 32-й минуте Бензема оформил дубль.

В параллельном матче группы B «Интер» в Милане сыграл вничью с донецким «Шахтёром». Встреча завершилась со счётом 0:0.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замыкает турнирную таблицу (6).