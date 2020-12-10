Погба и Сульшер обсудили решение тренера оставить игрока в запасе в решающем матче ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба провёл беседу с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером после матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».



Встреча, состоявшаяся в Германии, была решающей для обеих команд, поскольку они имели в активе одинаковое количество очков и боролись за выход в плей-офф. «РБ Лейпциг» удалось добиться преимущества в два мяча, прежде чем Погба вышел на замену. После этого немецкий коллектив довёл счёт до разгромного, однако впоследствии «красные дьяволы» едва не совершили камбэк, забив дважды. При этом француз принял активное участие в обоих голах.



Как сообщает Daily Mail, после матча Погба обсудил с Сульшером решение тренера оставить его в запасе в важнейшей встрече. Отмечается, что у 27-летнего хавбека и специалиста сохраняются рабочие отношения и диалог был откровенным. Конфликта между Полем и наставником не было.

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