Иржи Ярошик: ЦСКА должен победить. Нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от заключительного матча московского клуба в Лиге Европы. Сегодня, 10 декабря, «армейцы» сыграют в матче 6-го тура с загребским «Динамо». ЦСКА уже лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
«ЦСКА провалил еврокубковую кампанию. Многое не получилось, как итог — последнее место. Матч с «Динамо» Загреб ничего не решает, но нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда. Жду от «армейцев» победы. Это тот случай, когда надо сыграть за себя, за тренера и за болельщиков.
В Европе нет слабых команд. В следующий раз не стоит делить соперников на слабых и сильных. Задача должна быть одна — набирать очки в каждом матче. Надеюсь, в следующем году ЦСКА порадует нас другими результатами.
Раньше в команде были опытные футболисты, которые понимали друг друга с полуслова. Сейчас этого не хватает. К тому же сказывается игра на двух фронтах — молодой команде очень сложно выступать в плотном графике.
Что касается Гончаренко, в провалах команды всегда будут винить тренера. Боссы ЦСКА грамотно анализируют выступления клуба. Они — профессионалы. Не будем забывать, команда занимает лидирующую позицию в чемпионате России. До перерыва осталось несколько туров, после чего нужно сесть и спокойно обсудить случившееся», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 10 декабря 2020
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