Дюков: не считаю, что переход на систему «весна — осень» мог бы решить наши проблемы

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможных реформах Российской Премьер-Лиги.

«Реально ли разделение чемпионата на группы с лидерами и аутсайдерами? Рассматривалось несколько форматов проведения РПЛ. Почти все новые форматы направлены на увеличение количества матчей с большей интенсивностью. Форматов много, перечислять все не буду, но любой из них — шаг вперёд для повышения уровня интенсивности нашего футбола.

Возвращение календаря «весна — осень»? Я не считаю, что этот переход мог бы решить решить наши проблемы и кардинально изменить наш футбол. По большому счёту поменялась нумерация туров, теряем какое-то время летом, но за счёт оптимизация календаря от этой проблемы можно уйти. Вопрос возвращения обсуждался с клубами, но обсуждения не привели к тому, чтобы кто-то из клубов выступил с предложением вернуться к «весне — осени». Инициативы от клубов нет, а другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола, есть.



Есть ли шанс, что какие-то реформы, например о сокращении или увеличении РПЛ, примут до начала следующего сезона? Внутри лиги ведётся обсуждение разных форматов. Возможно, клубы выйдут с инициативой изменить формат. Мы ждём инициативы именно от клубов, они тратят деньги и инициатива должны идти от них. Они заинтересованы в спортивных результатах и коммерческих успехах», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.