Дюков высказался о скандальном интервью Черчесова

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова после завершения Лиги наций УЕФА.

«Мы не афишировали, но со стороны РФС состоялось общение с клубами. Это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилась спонтанно, но все мы знаем, что Станислав Саламович, безусловно, переживает за результаты сборной, ему небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игроков.

И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины и что виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. И эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступление за сборную. Что касается реакции клубов, то эта реакция понятна. Мне было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков. И в принципе такого открытого конфликта можно было бы избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов и они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков и пара критических замечаний в их адрес не помешает.

Если б такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира. Если говорить об общении с журналистами, то мне нужно у вас спросить, есть ли у вас конфликт со Станиславом Саламовичем? Есть работа журналистов, многие журналисты ставят задачу вывести собеседника из равновесия и получить какую-то эмоциональную реакцию. И для многих критерий успеха или неуспеха того или иного интервью заключается в том, чтобы вывести собеседника из состояния комфорта. В данном случае можно говорить о том, что такая задача была решена.

Мы знаем Станислава Саламовича как человека резкого в суждениях и оценках. В определённых моментах эта резкость помогает, где-то она и мешает. У нас состоялось обсуждение данной проблемы общения с журналистами. Но я не считаю, что есть какой-то конфликт. Повторюсь, обычный рабочий момент. С одной стороны, эта ваша работа. С другой — наша задача не терять контроль и самообладание, отвечая на ваши провокационные вопросы. Нужно не вестись на провокации и спокойно реагировать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.