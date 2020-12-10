«Янг Бойз» вышел в плей-офф Лиги Европы, забив «ЧФР Клуж» два гола в добавленное время

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Рома» проиграла софийскому ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии и завершилась со счётом 1:3.

В составе ЦСКА дубль на счету Али Соу, один гол забил Тьягу Родригеш. У «Ромы» забил Томмазо Миланезе.

В параллельном матче швейцарский «Янг Бойз» обыграл румынский «ЧФР Клуж» (2:1). Первый мяч забил Габриэл Дебелюх на 84-й минуте, однако в добавленное время швейцарцы забили два гола, один из которых — с пенальти. В концовке судья удалил двух игроков румынской команды и одного футболиста «Янг Бойз».

«Рома» набрала 13 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы А. «Янг Бойз» (10) — на втором месте. Итальянский и швейцарский клубы вышли в плей-офф Лиги Европы. «ЧФР Клуж» (5) и софийский ЦСКА (5) заняли третье и четвёртое место в группе.