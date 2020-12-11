ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» и занял последнее место в группе Лиги Европы

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Защитник загребского «Динамо» Йошко Гвардиол открыл счёт на 28-й минуте встречи. Нападающий Мислав Оршич забил второй гол хорватской команды в матче с ЦСКА. Лирим Кастрати навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Оршич опередил Марадишвили и ударом головой отправил мяч в сетку рикошетом от рук Акинфеева.

Во втором тайме Кастрати забил третий гол после выхода один на один с Акинфеевым. Почти сразу полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отыграл один мяч.



Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб во 2-м туре Лиги Европы закончился со счётом 0:0.



«Динамо» Загреб, набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу группы К. ЦСКА замыкает турнирную таблицу (3).