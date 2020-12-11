Стали известны все возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

Стали известны все возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Подопечные Мурада Мусаева заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» будет несеянным при жеребьёвке. Команда начнёт плей-офф 18 февраля домашним матчем, а 25-го сыграет на выезде. Соперником российского клуба в 1/16 финала Лиги Европы будет одна из сеянных команд: Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтёр» (Украина), «Аякс», ПСВ (оба – Нидерланды), «Рома», «Наполи», «Милан» (все – Италия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Хоффенхайм», «Байер» (оба – Германия), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия).

Из числа потенциальных соперников команды Мусаева, нужно убрать «Шахтёр», так как УЕФА разводит российские и украинские клубы при жеребьёвке.

Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря.