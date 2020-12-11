«Ростов Арене» могут присвоить имя Виктора Понедельника

Первый заместитель председателя федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин сообщил о возможном присвоении домашнему стадиону команды «Ростов Арене» имени легенды советского футбола Виктора Понедельника.
«Федерация направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакцию властей», — цитирует Порядина ТАСС.
Понедельник ушёл из жизни 5 декабря в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания.
Понедельник начал карьеру игрока в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей. В 1960 году стал автором золотого гола сборной СССР в финальном матче Кубка Европы.
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