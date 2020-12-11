Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов Арене» могут присвоить имя Виктора Понедельника

«Ростов Арене» могут присвоить имя Виктора Понедельника
Футбол / РПЛ 0

Первый заместитель председателя федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин сообщил о возможном присвоении домашнему стадиону команды «Ростов Арене» имени легенды советского футбола Виктора Понедельника.

«Федерация направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакцию властей», — цитирует Порядина ТАСС.

Понедельник ушёл из жизни 5 декабря в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания.

Понедельник начал карьеру игрока в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей. В 1960 году стал автором золотого гола сборной СССР в финальном матче Кубка Европы.

«Жаль, что «Ростов» не интересуется здоровьем папы». Важное – про память Понедельника
Когда не хватило простого вопроса: «Как дела?»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020