Экс-защитник «Спартака» Рохо может перейти из «МЮ» в «Шеффилд Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, в услугах 30-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Шеффилд Юнайтед», испытывающий проблемы в обороне в нынешнем сезоне. Клуб пытался заполучить Маркоса ещё минувшим летом, однако тогда сделка не состоялась по финансовым причинам.
Помимо Рохо «Шеффилд» рассматривает вариант с покупкой защитника «Престона» Бена Дэвиса, чья стоимость оценивается примерно в £ 10 млн (€ 10,9 млн).
Ранее сообщалось, что Маркос может вернуться в «Спартак», цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. В ходе своей карьеры он также выступал за «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг». В нынешнем сезоне Рохо не провёл за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.
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