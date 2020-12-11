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Широков: Добровинский лишён статуса адвоката. Вы думаете, он поможет?

Широков: Добровинский лишён статуса адвоката. Вы думаете, он поможет?
Футбол 0

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об известном адвокате Александре Добровинском, который представляет в суде интересы избитого экс-футболистом арбитра Никиты Данченкова.

«Добровинский лишён статуса адвоката. Вы думаете, он поможет? Никто ведь не отпирается от того, что было. К чему они его призвали? Для чего?» — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

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