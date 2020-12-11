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На матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» будет допущено 2 тыс. зрителей

На матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» будет допущено 2 тыс. зрителей
Футбол / РПЛ 0

На матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» будет допущено ограниченное число зрителей.

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо». Управление не возражает против доступа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2000 зрителей», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Матч «Зенит» – «Динамо» состоится завтра, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Зенит», набрав 35 очков в 17 матчах, лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Матч должен был пройти при пустых трибунах.

Матч «Зенита» с «Динамо» пройдёт при пустых трибунах
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