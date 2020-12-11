Коке: почему бы Месси не перейти в «Атлетико»?

Полузащитник «Атлетико» Коке заявил, что хотел бы видеть в мадридском клубе капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку уйти из «Барселоны».

«Лео всю карьеру провёл в «Барселоне». Ему будет сложно уйти из команды. Но почему бы ему не перейти в «Атлетико»? Возможно, Суарес сможет убедить его. У нас была бы отличная команда. В «Атлетико» играют великолепные футболисты», — цитирует Коке AS.

Во время летнего межсезонья «Атлетико» уже подписал контракт с бывшим форвардом «Барсы» Луисом Суаресом. Уругвайца связывают с Месси дружеские отношения. Лео не хотел, чтобы «Барселона» рассталась с Суаресом.