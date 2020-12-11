Кевин-Принс Боатенг: переход Месси в «Наполи» в память о Марадоне был бы похож на кино

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг рассказал, что хотел бы увидеть переход аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Наполи» в память о Диего Марадоне.

«Месси останется в „Барселоне“ до конца контракта, но как бы было замечательно, если бы он просто позвонил руководству „Наполи“ и сказал: „Я приду“. Это было бы похоже на кино. Ему бы пришлось летать на тренировки на чёртовом вертолёте, иначе люди просто бы съели его живьём. Они были бы очень счастливы.



Какой бы была эта история для всего мира, не только для футбола? Это было бы посланием, мировым сюжетом. Хотел бы я оказаться на месте Месси. Хочу быть Месси. Я бы всё-таки позвонил президенту „Наполи“, — приводит слова Боатенга ESPN GB.

Марадона скончался 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.