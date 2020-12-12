Кевин Де Брёйне высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед»

29-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от гостевой встречи 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«В этой игре «Сити» нужно быть осторожными, потому что поражение «Юнайтед» в игре ЛЧ с «РБ Лейпциг» (2:3) может послужить хорошим знаком для каких-либо изменений в их игре. Безусловно, они захотят показать себя с лучшей стороны, и мы должны помнить об этом.

Вспоминая домашнюю встречу прошлого сезона, когда мы проиграли 1:2, можно отметить их игру в обороне и на контратаках. «Сити» допустил лишь несколько ошибок, за которые моментально был наказан.

Думаю, что по сравнению с началом сезона, мы играем более солидно. У «Сити» вернулось множество травмированных игроков, а также нам облегчает жизнь, что в последнее время мы достаточно забиваем, при этом не пропуская», — цитирует Де Брёйне Goal.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 декабря. Начало – 20:30 мск.