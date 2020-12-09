Де Брёйне обошёл Месси в голосовании за звание лучшего плеймейкера 2020 года

29-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим плеймейкером 2020 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает испанское издание AS.
Бельгиец набрал 175 баллов и обошёл в голосовании 33-летнего капитана «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 100 голосов. Замкнул тройку претендентов форвард «Баварии» Томас Мюллер с 25 баллами.
«Де Брёйне выиграл приз благодаря своему интеллекту, техническим способностям, последовательности и целеустремлённости. Это сопровождалось выступлениями на высоком уровне как с «Манчестер Сити», так и со сборной Бельгии», — гласит заявление IFFHS.
В текущем сезоне Де Брёйне принял участие в 13 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 10 результативными передачами. В сезоне-2019/2020 бельгиец провёл за «горожан» 48 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 23 результативные передачи.
На «Чемпионате» доступно видео результативной передачи Де Брёйне на Стерлинга в матче 11-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0).
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