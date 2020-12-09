Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Брёйне обошёл Месси в голосовании за звание лучшего плеймейкера 2020 года

Де Брёйне обошёл Месси в голосовании за звание лучшего плеймейкера 2020 года
Футбол / Англия 0

29-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим плеймейкером 2020 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает испанское издание AS.

Бельгиец набрал 175 баллов и обошёл в голосовании 33-летнего капитана «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 100 голосов. Замкнул тройку претендентов форвард «Баварии» Томас Мюллер с 25 баллами.

«Де Брёйне выиграл приз благодаря своему интеллекту, техническим способностям, последовательности и целеустремлённости. Это сопровождалось выступлениями на высоком уровне как с «Манчестер Сити», так и со сборной Бельгии», — гласит заявление IFFHS.

В текущем сезоне Де Брёйне принял участие в 13 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 10 результативными передачами. В сезоне-2019/2020 бельгиец провёл за «горожан» 48 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 23 результативные передачи.

На «Чемпионате» доступно видео результативной передачи Де Брёйне на Стерлинга в матче 11-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0).

Федерация футбольной статистики назвала символическую сборную 2020 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020