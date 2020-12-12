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Ривалдо: для «Барселоны» всё может измениться, если они выбьют из ЛЧ сильного соперника

Ривалдо: для «Барселоны» всё может измениться, если они выбьют из ЛЧ сильного соперника
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о том, что может помочь выбраться из кризиса каталонской команде.

«На данный момент я не вижу, чтобы «Барселона» демонстрировала достаточный уровень игры, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов в этом сезоне, но всё может измениться, если им удастся выбить сильного соперника в 1/8 финала, поскольку это повысит их уверенность.

Но, если они и дальше будут столь неэффективными, то это реальная возможность оказаться вне четвёрки лучших в Испании. По игре мы видим, что всё становится лишь хуже…. Очень важно, чтобы игроки «Барселоны» проснулись как можно скорее и вернулись к хорошей игре.

После матча с «Ювентусом» Антуан Гризманн не нашёл особых оправданий поражению и обвинил всю команду в их отсутствии на поле. Думаю, он был прав в своих заявлениях. Вы должны быть полностью преданы делу, играя в футболке «Барселоны» — полной истории и славы, — но сейчас этого не происходит, что я считаю неприемлемым. Ненормально наблюдать, как «Барселона» проигрывает дома 0:3 в важном матче», — цитирует Ривалдо Goal.

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